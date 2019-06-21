Футбол
Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке АфрикиВести.Ru вчера в 15:18
В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард "суперорлов" Одион Игало.
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