Футбол
Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке АфрикиВести.Ru вчера в 15:18
В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард "суперорлов" Одион Игало.
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Нигерия — Бурунди. Прогноз и ставки на матч Кубок африканских наций 22 июня 2019 года
LiveSport.ru21 июня в 18:59
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