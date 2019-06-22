Футбол

Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке АфрикиВести.Ru вчера в 15:18

В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард "суперорлов" Одион Игало.
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Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, нападающий. Выступает за китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» и национальную сборную Нигерии.
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Бурунди
Государство
Государство в Восточной Африке; входит в число наименее развитых стран в мире. Граничит с Руандой на севере, ДР Конго - на западе и Танзанией - на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет. На юго-западе омывается озером Танганьика.
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