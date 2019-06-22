Футбол
Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке АфрикиВести.Ru 15:18
В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард "суперорлов" Одион Игало.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Финансы
ЦБ провел тестовый сбор операционных данных банков
Банк России провел тестовый сбор операционных данных кредитных организаций, который планируется сделать обязательным с 2021 года.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Общество
Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня для всех знаков зодиака
Остальных Стрельцов ждет смесь ласки и приключений.
Обновлено в 01:56
Технологии
В школах начнут использовать компьютерные игры для обучения
Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках которого предложило внедрить за ближайшие 5 лет в школах и колледжах компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения.
Обновлено в 04:29
Наука
Учёные впервые записали песню японского кита
Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США впервые записали пение японского кита.
Обновлено 20 июня в 11:11
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Культура
Никки Минаж выходит замуж
Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.
Обновлено в 15:44
Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»
"Сделаем Иран снова великим", — заявил американский лидер. При этом ранее президент США объявил о подготовке новых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:30
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Хоккей
«Нэшвилл» объявил об обмене Пи Кея Суббана в «Нью-Джерси»
Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан обменян в «Нью-Джерси». Об этом объявил официальный сайт «Нэшвилла».
Обновлено в 12:36
Хоккей
Еще два россиянина выбраны на драфте НХЛ
В Ванкувере продолжается драфт Национальной хоккейной лиги, сообщает Sport24. Во втором раунде уже выбраны Егор Афанасьев и Артемий Князев.
Обновлено в 15:04
Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу.
Обновлено вчера в 16:48
Технологии
Диетолог рассказал, кому полезна вишня и поможет ли она похудеть
Последний помогает защитить мозг от старения, — подчеркнула врач-диетолог Екатерина Аружева.
Обновлено в 11:34
Общество
Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей
Рекордсменка по номинациям на премию "Золотой глобус", трижды лауреат "Оскара", актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип сегодня отмечает 70-летие.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Франции, Квят стал 16-м
В Ле-Кастелле на автодроме "Поль Рикар" завершилась квалификация восьмого этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Франции.
Обновлено в 10:20
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено в 15:38
Путешествия
«Митингующие выносят флаги США и Украины, скрещивают с грузинским»: туристы — о событиях в Грузии
Публикуем их рассказ полностью. В Грузии мы находимся уже 2 недели, это 16-я страна в нашей кругосветке.
Обновлено в 14:59
Политика
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Культура
Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Обновлено в 01:30
Авто
Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом
Владельцы автомобилей с кожаным салоном прекрасно знают, как долго может удерживать жар такого рода отделка.
Обновлено в 01:12
Футбол
Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе
Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией
Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57