Футбол

Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке АфрикиВести.Ru 15:18

В Египте на стадионе "Александрия" завершился матч первого тура группового этапа Кубка африканских наций-2019 между сборными Нигерии и Бурунди. Нигерийские футболисты добились победы с минимальным счетом – 1:0. Единственный гол в этой встрече забил форвард "суперорлов" Одион Игало.
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