На Кубке африканских наций завершился четвертьфинальный матч между сборными Нигерии и ЮАР. Лишь в самой концовке второго тайма "суперорлам" удалось сломить сопротивление южноафриканских футболистов. Нигерийцы добились победы со счетом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.

Сборная Нигерии обыграла команду ЮАР и вышла в полуфинал Кубка Африки

Общество Стрельцы вспомнят о старых заботах, а Близнецы исправят чужие ошибки Близнецы В течение дня придётся исправлять чужие ошибки, на что уйдёт большое количество времени.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.

Политика Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.

Футбол Ориги продлил контракт с «Ливерпулем» «Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги.

Общество Километры-миллионы: как Барнаул готовится к зиме и сколько это стоит Администрация города увеличила финансирование ремонтных работ 2019 года в два раза - со 100 до 200 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Политика В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Политика В Германии назвали строящуюся в РФ автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США Автомагистраль от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России станет настоящим кошмаром для США, так как позволит еще теснее связать Китай и Европу.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Экономика Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).

Шоу-бизнес Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.

Происшествия Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Политика Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.

Происшествия МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.

Происшествия Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.

Общество На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Недвижимость Новостройки в России подорожали за год на 11% В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.

Политика Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.