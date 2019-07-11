Футбол
Сборная Нигерии обыграла команду ЮАР и вышла в полуфинал Кубка АфрикиВести.Ru 16:58
На Кубке африканских наций завершился четвертьфинальный матч между сборными Нигерии и ЮАР. Лишь в самой концовке второго тайма "суперорлам" удалось сломить сопротивление южноафриканских футболистов. Нигерийцы добились победы со счетом 2:1 и вышли в полуфинал турнира.
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