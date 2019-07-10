Футбол
Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфиналБомбардир.ру вчера в 17:00
Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1. В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар – Алжир.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах перекинулся на газопровод
Обновлено в 06:11
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено вчера в 08:53
Музыка
Иван Дорн даст концерт в Батуми
Обновлено в 02:56
Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Обновлено в 05:50
Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Пари Сен-Жермен», по-прежнему не определился со своим будущим.
Обновлено в 05:17
Политика
Мединский назвал статью о Прохоровке попыткой выиграть войну в мемуарах
Министр культуры Владимир Мединский сравнил статью Die Welt о незначительности танкового сражения под Прохоровкой с попыткой нацистских генералов "выиграть войну в мемуарах" в 50-х и 60-х годах и добавил, что проигравшие всегда так делают.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Зеленский распорядился «усилить активность» ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
Игуаин может перейти в «Вест Хэм»
Обновлено в 05:12
Космос
Очередным прототипом Барби стала первая женщина-астронавт Италии
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Политика
Москва не приемлет претензии США по ДРСМД, заявили в МИД
Москва не приемлет претензии США к РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон годами уклонялся от диалога по устранению проблем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:00
Экономика
Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов
Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Пожар в Мытищах не привел к загрязнению воздуха в Москве
Обновлено в 06:10
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Польше ищут пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец из местного поселения.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит еще одна операция
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Общество
УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59