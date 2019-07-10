Нигерия обыграла ЮАР в четвертьфинале Кубка Африки со счетом 2:1. В полуфинале нигерийцы сыграют с победителем пары Кот-д’Ивуар – Алжир.

Кубок Африки. Нигерия обыграла ЮАР и вышла в полуфинал

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