Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 12:21

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра состоялась на стадионе «Александрия» в Египте и завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийской сборной.

Происшествия Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.

Футбол Бразилия - Парагвай: прогноз на 1/4 финала Кубка Америки В 2011 и 2015 годах Парагвай проходил Бразилию именно в четвертьфинале Кубка Америки по пенальти.

Единоборства Александр Емельяненко может перейти в кулачные бои Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях.

Транспорт За грязные номера начнут лишать водительских прав Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.

Экономика ЦБ разъяснил бизнесу меры по предотвращению блокировки счетов В инструкциях Центробанка, разработанных совместно с деловыми объединениями и опубликованных на сайте регулятора, перечисляются причины, по которым могут быть заблокированы конкретные операции и счета предпринимателей или отключено дистанционное обслуживание.

Гаджеты Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.

Общество Суд Брянска признал танец неуважением к обществу Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.

Гаджеты Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Политика Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.

Политика Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.

Происшествия В Саратове ФСБ предотвратила теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".

Политика ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».

Политика В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.

Общество Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.

Политика Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».

Политика Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

Футбол Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии «Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.