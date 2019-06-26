Футбол

Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 12:21

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Нигерии встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра состоялась на стадионе «Александрия» в Египте и завершилась со счётом 1:0 в пользу нигерийской сборной.
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