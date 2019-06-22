Футбол

Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 15:04

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Нигерия — Бурунди. Победу со счётом 1:0 одержали нигерийские футболисты.
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Нигерия стартовала на Кубке африканских наций с победы над Бурунди

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Нигерия обыграла Бурунди в матче КАН-2019

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Сборная Нигерии обыграла команду Бурунди

Sportbox.RUвчера в 14:52

Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских наций

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Сборная Нигерии дожала команду Бурунди на старте Кубка африканских наций

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Сборная Нигерии победила Бурунди на Кубке Африки

Вести.Ruвчера в 15:18

Сборная Нигерии минимально обыграла Бурунди в матче футбольного Кубка Африки

Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:50
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

Обновлено в 06:25
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СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно

В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
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Главу штаба армии Эфиопии застрелили в ходе попытки переворота

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«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

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Обновлено в 06:24
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Россияне начали массово сдавать билеты на рейсы в Грузию

Ранее российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало соотечественникам в Грузии избегать мест массового скопления людей.
Обновлено вчера в 06:30
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Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой

Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
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Ведущая первого канала каталась в Чебоксарах на золотой яхте

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Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду

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Политика

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Политика

Президент Грузии заступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за поддержание потока туристов из России, которым запретили авиаперелеты в страну.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

Обновлено в 06:20
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Пожар, возникший ранее в воскресенье в здании на улице Профессора Качалова в Невском районе Санкт-Петербурга, ликвидирован.
Обновлено в 00:41
Происшествия

На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

Обновлено в 06:37
Политика

Болтон встретится 23 июня в Израиле с Нетаньяху, а затем с Патрушевым

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проведет 23 июня в Израиле встречу с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, за которой последуют двух- и трехсторонние переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Обновлено 20 июня в 12:01
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
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Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Из-за аварии Советский район Воронежа остался без воды

Авария на магистральном водоводе стала причиной того, что тысячи жителей Советского района Воронежа в период аномальной жары остались без питьевой воды.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

В Забайкалье пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе

В Забайкалье в результате ДТП на федеральной трассе погибло пять человек, ещё четверо пострадали, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МВД по региону.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком накануне вечером на 58 километре федеральной автодороги "Екатеринбург – Тюмень", сообщает в воскресенье управление ГИБДД по Свердловской области.
Обновлено в 03:59
Политика

Косачев прокомментировал ситуацию в Грузии

Сенатор отметил, что власти Грузии, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили ответственность на Россию — «безосновательно по сути и оскорбительно по форме».
Обновлено в 05:33
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Обновлено вчера в 18:30
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Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
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В музее Севастополя выразили готовность превратить подводную лодку «Запорожье» в экспонат

Обновлено в 02:15
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Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
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Звезда Первого канала Лариса Гузеева несколько недель назад решила ужесточить контроль за своим питанием.
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Путин высказался об отношениях с США

Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
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В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
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Государство
Государство в Восточной Африке; входит в число наименее развитых стран в мире. Граничит с Руандой на севере, ДР Конго - на западе и Танзанией - на востоке и юго-востоке. Выхода к морю не имеет. На юго-западе омывается озером Танганьика.
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Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, нападающий. Выступает за китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» и национальную сборную Нигерии.
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