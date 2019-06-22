Футбол
Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 15:04
В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Нигерия — Бурунди. Победу со счётом 1:0 одержали нигерийские футболисты.
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Сборная Нигерии минимально обыграла Бурунди в матче футбольного Кубка Африки
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:50
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:41, Вашингтон
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