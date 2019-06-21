Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 15:04

В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Нигерия — Бурунди. Победу со счётом 1:0 одержали нигерийские футболисты.

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Футбол ПСЖ лидирует в борьбе за Коутиньо Сообщается, что французский клуб на данный момент лидирует в борьбе за 27-летнего бразильца.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о критическом дефиците газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Авто Компания GMC задумала возродить внедорожник Jimmy Речь идет о внедорожнике GMC Jimmy, последний экземпляр которого сошёл с конвейера более десяти лет назад.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Гаджеты Компания Xiaomi показала на видео новейший смартфон CC9 В Сети был продемонстрирован рендер нового китайского смартфона Xiaomi CC9.

Наука Найдены артефакты саламинского сражения в Греции Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

Политика Саакашвили назвал россиян слишком наглыми Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.

Футбол Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

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Политика Участники митинга в Тбилиси направились к офису правящей партии Жители Тбилиси, митинговавшие перед зданием парламента Грузии, оставили проспект Руставели и направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта».

Здоровье Занятия йогой помогают справиться с различными заболеваниями Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) считают, что эти упражнения эффективно помогают справиться с различными заболеваниями, в том числе внутренним беспокойством, диабетом, гипертонией и ожирением.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Кино Акула-убийца из «Челюстей» ожила Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Шоу-бизнес Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.

Авто Гранта без гарантий Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.