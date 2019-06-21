Футбол
Сборная Нигерии обыграла Бурунди в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 15:04
В Египте на стадионе «Александрия» состоялся матч 1-го тура группового турнира Кубка африканских наций Нигерия — Бурунди. Победу со счётом 1:0 одержали нигерийские футболисты.
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Нигерия — Бурунди. Прогноз и ставки на матч Кубок африканских наций 22 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 18:59
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