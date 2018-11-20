Футбол

Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций
РИА Новости
вчера в 16:56

Германия — Нидерланды
2 – 2
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Фельтинс-Арена»
Тимо Вернер
9′
Матс Хуммельс
14′
Лерой Сане
19′
38′
Джорджиньо Вейналдум
45′
Райан Бабел
Джавайро Дилросун
Тони Кроос
52′
60′
Джорджиньо Вейналдум
Тонни Триндаде де Вильена
Тимо Вернер
Марко Ройс
63′
66′
Джавайро Дилросун
Люк де Йонг
Серж Гнабри
Томас Мюллер
67′
Джошуа Киммих
68′
Лерой Сане
Леон Горетцка
80′
85′
Куинси Промес
90′
Вирджил ван Дейк
Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года. Помимо сборной Нидерландов, в нем примут участие команды Португалии, Англии и Швейцарии.
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