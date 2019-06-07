Футбол
Сборная Нидерландов в сложном матче с англичанами завоевала путевку в финал Лиги нацийНаш Брянск.Ru 07 июня в 07:54
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
|46′
Райан Бабел
Куинси Промес
|60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
|60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
|75′
|81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|81′
|88′
Дензел Думфрис
|90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
|90′+3′
|43%
|Владение мячом
|57%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|1
|3
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Португалия
Расстановка 4‑5‑1
1
Патрисиу
20
Семеду
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
10
Силва
13
Перейра
8
Моутинью
18
Невеш
15
Силва
7
Роналду
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
19
де Йонг
8
Вейналдум
21
Де Йонг
20
ван де Бек
10
Депай
11
Промес
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Накануне игры между сборными Нидерландов и Англией мнения экспертов относительно исхода матча сильно разнились. Выявить фаворита между двумя командами было довольно сложно, особенно из-за того, что обе не особо блистали своими победами на минувших турнирах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Нидерландов в сложном матче с англичанами завоевала путевку в финал Лиги наций
Наш Брянск.Ru07 июня в 07:54
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову
Обновлено в 08:52
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC
Обновлено в 07:56
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР
Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой
В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Авто
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
Газонокосилка Honda Mean Mower V2 вышла на новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час).
Обновлено в 06:50
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Экономика
МЭР: Инфляция в начале 2020 года может опуститься ниже 3,5%
Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на нынешний год - 4,3%. В мае инфляция замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Происшествия
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин по телефону поздравит Токаева с победой на выборах в Казахстане
Президент РФ Владимир Путин в понедельник позвонит своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, чтобы лично поздравить его с победой на президентских выборах.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили в мае 2019 года
Обновлено в 08:42
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Музыка
Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника
Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Хоккей
Защитник сборной Швеции может перейти в «Ак Барс»
Напомним, что «Ак Барс» получил права на шведского защитника в результате обмена с «Локомотивом».
Обновлено в 07:36
Футбол
Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса
После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче.
Обновлено в 06:38