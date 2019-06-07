Сборная Нидерландов в сложном матче с англичанами завоевала путевку в финал Лиги нацийНаш Брянск.Ru 07 июня в 07:54

Накануне игры между сборными Нидерландов и Англией мнения экспертов относительно исхода матча сильно разнились. Выявить фаворита между двумя командами было довольно сложно, особенно из-за того, что обе не особо блистали своими победами на минувших турнирах.

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