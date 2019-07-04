Футбол
Сборная Нидерландов сыграет с США в финале женского чемпионата мираSoccer.ru 17:54
Женская сборная Нидерландов в напряженном матче за выход в финал чемпионата мира обыграла Швецию. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в экстра-тайме Джеки Грунен открыла счет, и этот единственный гол принес Нидерландам победу.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
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