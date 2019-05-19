Футбол

Сборная Нидерландов стала победителем юношеского Евро-2019Sportbox.RU 13:24

Для голландцев победа в турнире стала второй подряд — в 2018 году они также стали чемпионами на турнире в Англии. Всего сборная Нидерландов четырежды побеждала на юношеском чемпионате Европы. Для итальянцев это был третий финал Евро, и все три раза команда не смогла завоевать золотые медали.
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Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17

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