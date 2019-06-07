Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги нацийГазета.Ru 17:25

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Гимарайнше, завершилась со счетом 3:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Голландия обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций

Нева Спорт17:25

Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций

Матч ТВ17:23

Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Чемпионат17:23

Англия и Голландия чудовищно защищались. Де Лигт привез пенальти, Стоунз – гол в свои ворота

Sports.ru20:07

Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги наций

Советский спорт18:22

Промес помог Голландии обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Sport24.ru17:24

Деклан Райс: «Голландцы нам нормально вдарили по челюсти»

Спорт-Экспресс19:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения

Обновлено в 10:28
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Игры

Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один

Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».
Обновлено в 17:24
Политика

Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ

Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.
Обновлено в 13:11
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Политика

NBC: Австрия выдаст США украинского олигарха Фирташа

Австрия может выдать США украинского олигарха Дмитрия Фирташа в первую неделю июля.
Обновлено в 20:55
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама

Обновлено в 18:51
Шоу-бизнес

Жена Евгения Леонова-Гладышева: «Каждый месяц тратим 230 тысяч на реабилитацию»

Актер восстанавливается после травмы головы. Каждые три месяца Евгений Леонов-Гладышев проходит реабилитацию.
Обновлено в 16:00
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Обновлено в 19:49
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено в 19:06
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Политика

Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 15:41
Общество

Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Наука

Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода

Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова

Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Авто

Концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды

Мошенническая схема идентична с случаями компаний Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar: покупатель приобрел автомобиль DFM AX7 и через 15 дней после покупки подал иск в суд о том, что машина имеет технический дефект, подтвержденный независимой экспертизой без участия продавца, который был удовлетворен.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Культура

Дженнифер Энистон намекнула на возвращение «Друзей»

Актриса Дженнифер Энистон сказала, что не против сняться в продолжении культового сериала «Друзья».
Обновлено в 02:56
Путешествия

Власти Подмосковья поддержат проект «Государева дорога»

Власти Подмосковья окажут поддержку проекту «Государева дорога», участниками проекта станут Солнечногорск и Клин, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
Обновлено в 13:03
Авто

Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное