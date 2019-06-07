Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги нацийГазета.Ru вчера в 17:25

Нидерланды — Англия
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
Маттейс Де Лигт
30′
32′
Маркус Рэшфорд
Дензел Думфрис
44′
46′
Маркус Рэшфорд
Харри Кейн
61′
Джейдон Санчо
Джесси Лингард
Райан Бабел
Куинси Промес
68′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
68′
70′
Харри Кейн
Маттейс Де Лигт
73′
77′
Фабиан Делф
Джордан Хендерсон
Стивен Бергвейн
Дэви Проппер
91′
Кайл Уокер
97′
106′
Деклан Райс
Деле Алли
Донни ван де Бек
106′
Френки Де Йонг
Кевин Стротман
114′
Куинси Промес
114′
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Гимарайнше, завершилась со счетом 3:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гол Промеса помог Нидерландам обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Чемпионатвчера в 17:23

Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций

Матч ТВвчера в 17:23

Голландия продлила голевую серию до 11 матчей

Sports.ruвчера в 21:31

Проме-е-е-е-с! Бывший спартаковец вывел голландцев в финал Лиги наций

Советский спортвчера в 18:22

Голландия обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций

Нева Спортвчера в 17:25

Промес помог Голландии обыграть Англию и выйти в финал Лиги наций

Sport24.ruвчера в 17:24

Промес – палач Англии. Голландия – в финале Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Энергетика

Цены на нефть стабилизировались

Вчера цены на нефть стабилизировались после того, как упали до пятимесячного минимума на предыдущей сессии.
Обновлено в 01:00
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Навестившая Алибасова Федосеева-Шукшина внезапно слегла

Лидия Федосеева-Шукшина переволновалась, когда ее муж, музыкальный продюсер Бали Алибасов, попал в больницу.
Обновлено в 01:27
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Обновлено вчера в 18:01
Политика

Зеленский поручил вывести на президентском самолете из Грузии 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

В Раде обвинили украинскую власть в искусственном завышении цен на газ

Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что власти искусственно завышают цены на газ, обманывая население страны.
Обновлено в 00:55
Политика

Трамп назвал генсека НАТО своим поклонником

Президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга своим поклонником и охарактеризовал как хорошие свои отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением

Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Транспорт

Ученые СГТУ представили министру перечень инноваций для автодорог

В рамках семинара будут затронуты вопросы по формированию показателей качества в системе технического регулирования территориальных автомобильных дорог и федерального проекта БКД, по установлению требований к организации и проведению строительного контроля заказчиком и подрядчиком, а также приемки в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования по стандартам ТР ТС 014/2011.
Обновлено в 01:10
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено вчера в 22:19
Религия

Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 09:01
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено вчера в 19:05
Космос

Землю начали готовить к столкновению с астероидом Didymos

Обновлено 05 июня в 05:23
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено вчера в 05:55
Экономика

Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA

Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:45
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено вчера в 04:14
Наука

Ученые обнаружили мозаику мутаций клеток в тканях здоровых людей

Группа ученых из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провела новое масштабное исследование, которое выявило факт того, что большие группы клеток в здоровых тканях человека несут мутации, в том числе и связанные с раковыми заболеваниями, сообщает sciencenews.org, ссылаясь на данные, опубликованные в Science.
Обновлено вчера в 17:22
Кино

Девушка уснула в кино и случайно нашла любовь

На странице с анонимными признаниями в Facebook девушка рассказала, что отправилась в одиночестве в кино на фильм «Аладдин».
Обновлено в 00:07
Авто

Названы самые незащищенные от угона в России автомобили

Самые худшие показатели оказались у автомобилей Hyundai Creta и Renault Duster, сообщает ТАСС. Первую строчку занял Land Rover Range Rover.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено вчера в 15:36
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Авто

На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC

Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика

РБК: акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил о выводе 3,7 млрд рублей

Напомним, ранее комиссия по этике при РСПП рекомендовала акционеру банка "Восточный" Шерзоду Юсупову направить обращение в Следственный комитет России (СКР) и отозвать заявление о хищении из банка 2,5 млрд руб. Арбитры считают уголовное дело "крайней мерой", к которой прибегают, если не помогли другие способы решения конфликта.
Обновлено в 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное