Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги нацийГазета.Ru вчера в 17:25

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Гимарайнше, завершилась со счетом 3:1.

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

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