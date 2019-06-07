Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги нацийГазета.Ru вчера в 17:25

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Гимарайнше, завершилась со счетом 3:1.

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".

Наука KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Космос Уфологи: Земля находится под контролем инопланетян За долгие годы пришельцы успели установить контроль над Землей, но эта информация скрывается от общественности.

Политика Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.

Здоровье Продолжительность жизни югорчан планируют увеличить до 78 лет Через пять лет продолжительность жизни югорчан достигнет 78 лет.

Экономика Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Происшествия В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.

Политика WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Наука Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.

Политика Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Наука Ученые обнаружили мозаику мутаций клеток в тканях здоровых людей Группа ученых из Института Брода Массачусетского технологического института и Гарвардского университета провела новое масштабное исследование, которое выявило факт того, что большие группы клеток в здоровых тканях человека несут мутации, в том числе и связанные с раковыми заболеваниями, сообщает sciencenews.org, ссылаясь на данные, опубликованные в Science.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Общество «Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян "Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.

Политика Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.

Политика Пентагон опасается «действий» России в Арктике Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.

Здоровье Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.

Авто Назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам мая На четвертой строчке ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая располагается KIA Sportage – 2860 ед. (- 5 %), а замыкает пятерку Toyota RAV4 с положительной динамикой на 18% до 2519 ед.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Происшествия Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».

Общество Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.