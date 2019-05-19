Футбол
Сборная Нидерландов обыграла Италию и стала победителем Евро-2019 U17Чемпионат вчера в 13:46
В Дублине на стадионе «Таллахт» состоялся финал чемпионата Европы — 2019 U17. В матче приняли участие сборные Нидерландов и Италии. Победу одержали нидерландские футболисты — 4:2. На 20-й минуте счёт открыл нападающий Нидерландов Сонтье Хансен.
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