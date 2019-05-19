Футбол
Сборная Нидерландов по футболу стала победителем юношеского Евро-2019RT на русском вчера в 13:36
Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Италии в финале чемпионата Европы 2019 года по футболу среди юношеских команд (U-17). Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу голландцев.
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Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
Yomiuri: в Японии будут вновь нанимать в войска вышедших на пенсию ветеранов
Министерство обороны Японии намерено вновь нанимать ушедших на пенсию военнослужащих, чтобы восполнить нарастающую нехватку персонала прежде всего в военно-морских силах.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
СМИ узнали о третьей свадьбе Скарлетт Йоханссон
Американская актриса Скарлетт Йоханссон готовится в третий раз выйти замуж, сообщили СМИ.
Обновлено в 00:12
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено вчера в 21:48
Кино
Якутские фанаты «Игры престолов» передадут Мартину «народный Оскар»
Помощница автора цикла романов «Песнь льда и пламени», который лег в основу знаменитого сериала «Игра престолов», Джорджа Мартина Дженнифер Северанс сообщила о том, что в скором времени ему будет вручен так называемый «народный Оскар» от якутских фанатов.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
Определилась программа инаугурации Зеленского
В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского озвучили перечень мероприятий по случаю его вступления в должность.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено вчера в 16:33
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Мбаппе сообщил, что может покинуть «ПСЖ», пишут СМИ
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Итоги международного песенного конкурса Евровидение могут аннулировать из-за скандала в Сети вокруг представителя Нидерландов Дункана Лоуренса.
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
Легочное отделение 20-й больницы Красноярска отремонтируют к осени
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Кино
Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей
Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено вчера в 19:31
Авто
Новый Land Rover Defender протестировали на дорогах Индии
Land Rover Defender 2020 был запечатлен инсайдерами во время прохождения тестов на дорогах Индии.
Обновлено в 00:25
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Вакарчук пообещал не принимать в свою партию бывших нардепов
Музыкант и лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который создал свою политическую партию «Голос», заявил, что в его партии не будет депутатов Рады нынешнего созыва.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Экономика
«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей
«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено вчера в 17:36
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено вчера в 16:38
Экономика
Эквайринг Райффайзенбанка выходит в сегмент HoReCa
Райффайзенбанк завершил техническую интеграцию своих эквайринговых систем с решениями компании HRS, являющуюся лидером программного обеспечения в сегменте HoReCa и розничной торговли.
Обновлено вчера в 23:06