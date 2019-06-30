Футбол

Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФГазета.Ru 01:43

В серии 11-метровых точнее оказались мексиканцы - 5:4. В полуфинале сборная Мексики встретится с победителем матча Гаити - Канада. Ранее определились четвертьфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
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