Футбол
Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФГазета.Ru 01:43
В серии 11-метровых точнее оказались мексиканцы - 5:4. В полуфинале сборная Мексики встретится с победителем матча Гаити - Канада. Ранее определились четвертьфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ
Советский спорт01:55
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
В пятницу, 28 июня, пресс-секретарь SpaceX сообщил, что 45 из этих спутников преуспели в использовании своих небольших ионных двигателей для достижения своих окончательных орбит, и пять сейчас находятся в пути.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске
В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 21:14
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет
Самолет Ил-76 Минобороны России вылетел для тушения природного пожара в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено вчера в 12:12
Политика
CNN: пресс-секретарь Белого дома получила ушибы в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в давке, которая произошла в воскресенье на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе, сообщила телекомпания CNN.
Обновлено в 03:47
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Режиссера избили в Москве
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
Обновлено в 03:53
Политика
СБУ передала в прокуратуру вернувшегося из плена украинца
Служба безопасности Украины передала прокуратуре освобожденного из плена украинца Дмитрия Великого, чтобы ведомство и дальше расследовало в отношении него уголовное дело о дезертирстве.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Власти Алма-Аты разрешили политический митинг с 36-й попытки
Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Футбол
Жиго сравнил матчи против ЦСКА с войной
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Тихоокеанскому флоту передали модернизированный атомный крейсер «Омск»
Тихоокеанский флот получил модернизированный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения
«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.
Обновлено в 02:26
Футбол
Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Калифорнии расстреляли рэпера Slim 400
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля
Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы
По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил пианист из Франции
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
Обновлено в 02:09
Общество
В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
В Москве суббота, 29 июня, стала самым холодным днем за последние 70 лет. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено вчера в 06:21
Здоровье
Чем летняя еда должна отличаться от зимней
Многие слышали о существовании таких понятий, как летний и зимний рационы.
Обновлено в 00:47
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26