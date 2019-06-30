Футбол

Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФГазета.Ru 01:43

В серии 11-метровых точнее оказались мексиканцы - 5:4. В полуфинале сборная Мексики встретится с победителем матча Гаити - Канада. Ранее определились четвертьфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

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Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика одолела Коста-Рику по пенальти, Канада уступила Гаити

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Сборная Гаити вырвала победу у Канады и вышла в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ

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Сборная Мексики сыграет с Гаити за выход в финал Кубка КОНКАКАФ

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Прогноз и ставка на матч Гаити - Канада, 1/4 финала Золотого Кубка

ODDS.ru28 июня в 11:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:04, Вашингтон
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В результате случившегося три человека погибли, еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.
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В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. Об этом девушка сообщила в своем фейсбуке.
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Власти казахстанской Алма-Аты одобрили тридцать шестое прошение о проведении митинга, сообщил корреспондент "Интерфакса".
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