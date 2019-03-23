Футбол
Сборная Мексики победила команду Чили в товарищеском матчеРИА Новости 01:19
Футболисты сборной Мексики обыграли команду Чили в товарищеском матче. Игра, прошедшая в пятницу в Сан-Диего (США), завершилась со счетом 3:1. В составе мексиканцев мячи забили Рауль Хименес (52-я минута, с пенальти), Эктор Морено (64) и Ирвин Лосано (65).
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