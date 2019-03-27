Футбол
Сборная Мексики победила Парагвай, Коста-Рика выиграла у ЯмайкиМатч ТВ вчера в 23:58
Сборная Мексики в Калифорнии (США) провела товарищеский матч с командой Парагвая. Мексиканцы победили во встрече со счетом 4:2. В составе Мексики отличились Хонатан дос Сантос, Хавьер Эрнандес и Луис Монтес. Еще один мяч победителей стал автоголом в исполнении Густаво Гомеса.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:30, Ашберн
Футбол
Ионов сможет помочь «Ростову» в матче против «Урала»
Полузащитник сборной России и «Ростова» Алексей Ионов может принять участие в матче РПЛ против «Урала».
Обновлено вчера в 09:35
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Президент Украины Пётр Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией.
Обновлено вчера в 23:06
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Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
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ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
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В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
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Новое поколение Peugeot 508 приедет в Россию в кузове лифтбек с дизельным и бензиновым двигателями.
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В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode
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Помимо ВТБ, в консорциум входит, например, инвестиционная группа Marathon Group (среди ее основных активов — сеть «Магнит» и ряд фармпредприятий).
Обновлено вчера в 22:07
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
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Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено вчера в 07:52
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты
Xiaomi высмеяла флагманский камерофон Huawei P30 Pro
На картинке показана развилка между «новейшим чипсетом» и «чехлом для смартфона с кристаллами Сваровски» и автомобиль, символизирующий Huawei P30, выбирающий дорогу к чехлу со Сваровски. 🤔 pic.twitter.com/dnHbuAnvV1 — Xiaomi UK (@XiaomiUK) March 26, 2019 Отметим, что в Huawei P30 и Huawei P30 Pro используется фирменный 7-нанометровый SoC Kirin 980 с ядрами Cortex-A76.
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Кино
Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию
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Обновлено вчера в 15:50
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Обновлено вчера в 23:19
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
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55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз
Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
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Обновлено вчера в 13:38
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Обновлено в 01:59
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске
Обновлено вчера в 08:36
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
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Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
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Число многодетных семей в Москве выросло более чем вдвое
Обновлено в 00:51
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Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.
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Экономика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в 2018 году увеличилась почти вдвое
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2018 году выросла по сравнению c предыдущим годом почти вдвое, до 197,523 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:59
Футбол
Форвард ЦСКА собрался в мадридский «Реал»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о желании попробовать свои силы в европейском чемпионате.
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Шоу-бизнес
Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа
Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09