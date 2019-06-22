Футбол
Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке АфрикиМатч ТВ вчера в 12:22
Сборная Марокко победила Намибию в матче первого тура Кубка африканских наций. Решающий мяч был забит в концовке встречи, когда Итамуниа Кеймуйне поразил свои ворота.
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Сборная Марокко победила Намибию на Кубке Африки благодаря автоголу на 89-й минуте
Спорт-Экспрессвчера в 12:39
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