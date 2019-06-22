Футбол
Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке АфрикиSportbox.RU 12:22
Сборная Марокко победила Намибию в матче первого тура Кубка африканских наций. Решающий мяч был забит в концовке встречи, когда Итамуниа Кеймуйне поразил свои ворота.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:49, Вашингтон
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Митинг с требованием отставки премьера Чехии собрал 250 тыс. человек
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Билл Гейтс назвал свою величайшую ошибку на посту главы Microsoft
Сооснователь Microsoft и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс рассказал, что он считает своей величайшей ошибкой на посту главы компании.
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Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
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Обновлено вчера в 13:37
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Дзюба о возвращении в стан «Зенита»: Лев вернулся в прайд
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«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
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Елена Темникова на протяжении многих лет придерживалась образа сексуальной брюнетки.
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В Совфеде объяснили провал фрик-митинга оппозиции в Москве
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На акции у Гостиного двора задержали двух активистов
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Стартовал матч Кубка Америки между Аргентиной и Катаром
В Порту-Алегри начался матч группы B Кубка Америки, в котором Аргентина встречается с Катаром.
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В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам
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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
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Самбист Рябов стал чемпионом Европейских игр-2019
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