Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке АфрикиSportbox.RU 12:22

Сборная Марокко победила Намибию в матче первого тура Кубка африканских наций. Решающий мяч был забит в концовке встречи, когда Итамуниа Кеймуйне поразил свои ворота.

Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке Африки

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