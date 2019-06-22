Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке АфрикиМатч ТВ 12:22

Сборная Марокко победила Намибию в матче первого тура Кубка африканских наций. Решающий мяч был забит в концовке встречи, когда Итамуниа Кеймуйне поразил свои ворота.

Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке Африки

Все про Спорт ру

Происшествия Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Футбол В антироссийском демарше в Грузии участвовали два игрока из РФ Как сообщает РИА "Новости", футбольные майки с лозунгами против "агрессии России" надели футболисты тбилисского "Локомотива", кутаисского "Торпедо" и клуба "Рустави".

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Происшествия На Урале драка завершилась смертью и беспорядками В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.

Общество В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Экономика Carrefour продала свой бизнес в Китае Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.

Происшествия Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Автоспорт Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.

Происшествия Российская певица погибла на Волге В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс истосковалась по сексу Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.

Происшествия В Москве едва не утонули два иностранца Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Политика Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.

Общество Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Политика Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая? Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.