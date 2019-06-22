Футбол

Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке АфрикиМатч ТВ 12:22

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Сборная Марокко победила Намибию в матче первого тура Кубка африканских наций. Решающий мяч был забит в концовке встречи, когда Итамуниа Кеймуйне поразил свои ворота.
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