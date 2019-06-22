Футбол
Сборная Марокко с победы стартовала на Кубке АфрикиМатч ТВ 12:22
Сборная Марокко победила Намибию в матче первого тура Кубка африканских наций. Решающий мяч был забит в концовке встречи, когда Итамуниа Кеймуйне поразил свои ворота.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Происшествия
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Политика
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
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Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
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Происшествия
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В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Экономика
Carrefour продала свой бизнес в Китае
Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.
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Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины
Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Автоспорт
Риккардо дважды оштрафован и потерял все очки
После длительного разбирательства стюарды Гран При Франции приняли решение оштрафовать Даниэля Риккардо за события на последнем круге гонки, причём дважды.
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Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Москве едва не утонули два иностранца
Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Финансы
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Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Теннис
Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле
В личных встречах Роджер ведёт — 8-1.
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Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
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Общество
Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин
Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 04:37
Политика
Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?
Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
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Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58