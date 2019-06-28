Футбол
Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских нацийЧемпионат вчера в 15:14
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара. Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканской команды.
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Гол Эн-Несери принес Марокко победу над Кот-д’Ивуаром на Кубке африканских наций
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Марокко — Кот-д’Ивуар. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Африки 28 июня 2019 года
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