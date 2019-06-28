Футбол

Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 15:14

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара. Игра состоялась на стадионе «Аль-Салам» в Каире и завершилась со счётом 1:0 в пользу марокканской команды.
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Гол Эн-Несери принес Марокко победу над Кот-д’Ивуаром на Кубке африканских наций

Sport24.ru15:01

Кубок Африки. Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар, Намибия уступила ЮАР

Sports.ru26 июня в 10:52

Сборная ЮАР обыграла Намибию в матче Кубка африканских наций

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ЮАР одержала первую победу на Кубке Африки-2019

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Сборная Марокко переиграла команду Кот-д’Ивуара в матче Кубка африканских наций

Газета.Ru15:04

Марокко — Кот-д’Ивуар. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Африки 28 июня 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:00

ЮАР выиграла у Намибии

Спорт-Экспресс17:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:11, Вашингтон
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Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

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Обновлено в 16:36
Авто

Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено в 10:43
Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Музыка

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Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Товарный поезд сошел с рельсов между США и Канадой

Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
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Футбол

Глушаков может перейти в «Ахмат»

Обновлено в 17:55
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Политика

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В японской Осаке в рамках саммита «большой двадцатки» проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.
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Политика

Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Культура

Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни

Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.
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Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

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Эксперт рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье

Глава отдела Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Екатерина Иванова в беседе с радио Sputnik рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Политика

Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии

Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
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Происшествия

Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
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«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

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Государство в Южной Африке. На севере граничит с Анголой и Замбией, на востоке - с Ботсваной, на юго-востоке и юге - с ЮАР. С запада омывается водами Атлантического океана. Площадь - 824,3 тыс. км². Население - 2 533 794 чел. Столица - город Виндхук. Управление страной осуществляет президент, избираемый на 5 лет, и двухпалатный парламент.
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