Сборная Марокко с минимальным счетом переиграла Кот-д' Ивуар в матче второго тура группового турнира Кубка Африки – 1:0. Единственный мяч забил нападающий Юссеф Эн-Несири. После двух матчей Марокко лидирует в группе D, имея в своем активе 6 очков.

Спорт Зубков не вернул золотые медали ОИ-2014 Обладатель золота Олимпийских игр 2014 года бобслеист Александр Зубков заявил, что не возвращал медаль.

Экономика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

Происшествия Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Происшествия Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.

Авто Hyundai Creta обновленной генерации начнет продаваться в августе Примечательно, что очертания задней оптики с LED-матрицами также были сильно переосмыслены. Приятно удивляет и обновленный интерьер.

Политика Песков: Путин и Мэй с глазу на глаз обсудили дело Скрипалей Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей.

Общество На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.

Автоспорт Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.

Политика Евросоюз и Меркосур заключили торговое соглашение Евросоюз (ЕС) и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, сообщается на сайте ЕС.

Политика Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата» В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.

Политика Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.

Политика Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

Шоу-бизнес Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Политика Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Хоккей «Вашингтон» обменял Бураковски в «Колорадо» "Вашингтон" обменял нападающего Андре Бураковски в "Колорадо", сообщает официальный сайт столичного клуба.