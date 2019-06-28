Футбол
Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс 14:52
Сборная Марокко с минимальным счетом переиграла Кот-д' Ивуар в матче второго тура группового турнира Кубка Африки – 1:0. Единственный мяч забил нападающий Юссеф Эн-Несири. После двух матчей Марокко лидирует в группе D, имея в своем активе 6 очков.
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Марокко — Кот-д’Ивуар. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Африки 28 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:00
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