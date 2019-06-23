Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:51

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании. Игра состоялась в египетском городе Суэц на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной Мали.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Общество Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.

Технологии МТС изменила логотип впервые за 13 лет МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Политика Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ Премьер Британии Тереза Мэй выступила за снятие санкций с России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Гаджеты Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс поделился в интервью для телеканала Fox Business о главном промахе в своей карьере.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Общество В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.

Общество МВД предложило расширить полномочия сотрудников ГИБДД В МВД разработали поправки в КОАП, которые сильно расширяют полномочия сотрудников ДПС.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Кино Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.

Происшествия Эквилибрист прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке Рекордсмен книги Гиннесса канатоходец Ник Валленда прошел по канату, который был натянут между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Экономика Минтранс предложил повысить тариф «Платона» Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).

Экономика Акционеры «Уралкалия» отказались от дивидендов-2018 по «обычкам» Акционеры "Уралкалия" на годовом общем собрании приняли решение дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям выплатить дивиденды в размере 0,1 рубля за бумагу.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Футбол «ПСЖ» вышел с предложением по Милинковичу-Савичу Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может оказаться в "ПСЖ", информирует Corriere dello Sport.

Технологии Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Авто Первый кроссовер Lotus замаскировали под модель Lynk & Co Марка теперь принадлежит Geely, которая также владеет правами на бренды Volvo и Lynk & Co, а ранее появились сведения, что внедорожник Lotus позаимствует свою платформу у шведского производителя.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Политика Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.