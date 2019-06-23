Футбол
Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских нацийЧемпионат 17:51
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании. Игра состоялась в египетском городе Суэц на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу сборной Мали.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:27, Вашингтон
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