Футбол

Сборная Мали обыграла Мавританию на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс 17:56

В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Мали обыграла команду Мавритании (4:1). В составе победителей отличились Абдулай Диаби, Муссса Марега и Адама Траоре (дважды). У Мавритании с пенальти забил Эль Ид Хасен.
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