Футбол
Сборная Мали обыграла Мавританию на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 17:56
В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Мали обыграла команду Мавритании (4:1). В составе победителей отличились Абдулай Диаби, Муссса Марега и Адама Траоре (дважды). У Мавритании с пенальти забил Эль Ид Хасен.
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Тунис — Ангола. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка африканских наций 24 июня 2019 года
LiveSport.ru23 июня в 01:00
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