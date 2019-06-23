Футбол

Сборная Мали обыграла Мавританию на Кубке АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 17:56

В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Мали обыграла команду Мавритании (4:1). В составе победителей отличились Абдулай Диаби, Муссса Марега и Адама Траоре (дважды). У Мавритании с пенальти забил Эль Ид Хасен.
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Косаток из «китовой тюрьмы» привезли к месту выпуска в Охотском море

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Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
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Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
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Мавритания
Государство в Западной Африке, омывается с запада Атлантическим океаном. Граничит с Западной Сахарой на северо-западе, с Сенегалом на юго-западе, с Алжиром на северо-востоке, с Мали на юге и востоке.
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Государство
Государство в Южной Африке. Бывшая португальская колония, получила независимость в 1975 году. Член ООН с 1 декабря 1976 года.
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