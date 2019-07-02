Футбол
Сборная Мали обыграла Анголу на Кубке африканских нацийREGNUM 02:16
Сборная Мали одержала победу над командой Анголы в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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