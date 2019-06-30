Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка АфрикиSportbox.RU 13:51

Сборная Мадагаскара обыграла команду Нигерии в третьем матче группового этапа Кубка Африки 2019 года. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Лалайна Номенжанахари и Каролус Андриаматсиноро. Отметим, что в составе нигерийцев играл бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса.

Мадагаскар и Нигерия вышли в плей-офф Кубка Африки

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