Футбол
Сборная Мадагаскара с первого места вышла в плей-офф Кубка АфрикиSoccer.ru вчера в 13:57
Сборная Мадагаскара в третьем туре группового этапа Кубка Африканских Наций обыграла Нигерию (2:0), набрала 7 очков и с первого места вышла в плей-офф. Стоит отметить, что это дебютное выступление команды на Кубке Африки в истории. Второй в квартете стала Нигерия.
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Мадагаскар обыграл Нигерию с Мусой и на дебютном Кубке Африки вышел в плей-офф с первого места
Спорт-Экспрессвчера в 14:24
Мадагаскар вышел в плей-офф Кубка африканских наций, сенсационно победив Нигерию
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
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