Сборная Мадагаскара с первого места вышла в плей-офф Кубка АфрикиSoccer.ru вчера в 13:57

Сборная Мадагаскара в третьем туре группового этапа Кубка Африканских Наций обыграла Нигерию (2:0), набрала 7 очков и с первого места вышла в плей-офф. Стоит отметить, что это дебютное выступление команды на Кубке Африки в истории. Второй в квартете стала Нигерия.

Сборная Мадагаскара с первого места вышла в плей-офф Кубка Африки

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