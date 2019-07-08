Футбол
Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка АфрикиSoccer.ru 13:51
Сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над командой Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки.
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Кубок Африки. 1/8 финала. Видеотрансляция. Гана против Туниса, Кот-д`Ивуар победил Мали
Sports.ru05 июля в 04:00
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
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Мэрия Москвы организует опрос о системе ритуальных услуг
Мэрия Москвы намерена организовать опрос об отношении горожан к системе ритуальных услуг, следует из данных на сайте госзакупок.
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В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
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Анатолий Мещеряков: «Тарасов пусть разберется у себя внутри»
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова, который назвал уход из клуба "неприятным" и рассказал, что у него с "Локо" возникло множество разногласий.
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По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
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Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
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Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
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Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей
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Обновлено в 13:30
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В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
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В небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня вечером, 8 июля в небе над Северной столицей заметили сразу две радуги. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 13:56
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Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Экономика
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Россия за первые 5 месяцев текущего года увеличила экспорт легковых автомобилей на 29,6% в годовом сопоставлении до 44,6 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Обновлено в 11:27
Энергетика
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Диспансеризацию в прошлом году прошли 21 млн человек, а к концу 2019 года их количество должно превысить 62 млн.
Обновлено в 12:50
Авто
Пикап Nissan Navara пережил техническую модернизацию
Пикапы с «полуторной» кабиной теперь могут брать на борт дополнительные 55—95 кг, а «двухкабинники» — 54—114 кг.
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Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Апшеронском районе при обрушении здания погиб 12-летний мальчик
В Апшеронском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику.
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