Футбол

Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка АфрикиSoccer.ru вчера в 13:51

Сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над командой Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки.
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Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

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Футбол, Кубок Африки, 1/8 финала, Мали - Кот-д’Ивуар, прямая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 11:58
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Мали
Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
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Кубок африканских наций
Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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