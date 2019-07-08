Футбол
Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка АфрикиSoccer.ru вчера в 13:51
Сборная Кот-д’Ивуара одержала минимальную победу над командой Мали и вышла в четвертьфинал Кубка Африки.
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Мали — Кот-д’Ивуар — 0:1. Видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций
Sport24.ruвчера в 15:57
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