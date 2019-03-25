Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 09:37

Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в Сеуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Южной Кореи. Голы у победителей забили Сон Хын Мин (16-я минута) и Ли Чжэ Сон (58).

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Общество Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные Что попросили доработать Минздрав Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу.

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