Футбол
Сборная Колумбии разгромила команду Перу в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 19:58
Сборная Колумбии разгромила команду Перу в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лиме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Андрес Урибе, еще один мяч забил Дуван Сапата.
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