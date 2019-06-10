Футбол

Сборная Колумбии разгромила команду Перу в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 19:58

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Сборная Колумбии разгромила команду Перу в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лиме, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Андрес Урибе, еще один мяч забил Дуван Сапата.
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