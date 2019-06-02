Сборная Колумбии разгромила Панаму в товарищеском матчеРИА Новости 00:26

Футболисты сборной Колумбии на своем поле нанесли поражение команде Панамы в товарищеском матче. Встреча в Боготе завершилась победой колумбийцев со счетом 3:0. Голы забили Вильям Тесильо (6-я минута), Луис Муриэль (38) и Радамель Фалькао (45, с пенальти).

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