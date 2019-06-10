Футбол

Сборная Колумбии победила команду Перу в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 19:00

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Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиме, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Дубль сделал Матеус Урибе (23-я и 65-я минута), еще один гол забил Дуван Сапата (90+4-я).
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