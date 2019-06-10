Футбол
Сборная Колумбии победила команду Перу в товарищеском матчеРИА Новости вчера в 19:00
Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиме, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Колумбии. Дубль сделал Матеус Урибе (23-я и 65-я минута), еще один гол забил Дуван Сапата (90+4-я).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши
МИД РФ заявил, что у арбитража в Гааге нет необходимых компетенций в рассмотрении дела о принадлежности Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений в Балтийском море
Обновлено в 02:43
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Интернет
Конгресс США установит причины доминирования Apple, Facebook и Google
Конгресс США принял решение установить причины доминирования компаний Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых было инициировано антимонопольное расследование.
Обновлено в 02:27
Политика
Названы последствия нежелания Джонсона платить за Brexit
Джонсон считается основным претендентом на пост главы правительства и Консервативной партии после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Игры
Релиз Doom Eternal состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 22:36
Энергетика
Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррель
Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
Обновлено в 02:37
Происшествия
Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию
Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Общество
Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ
В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.
Обновлено 08 июня в 12:15
Происшествия
Полковник полиции, который руководил задержанием Ивана Голунова, может быть крупным владельцем недвижимости
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по данным проекта Baza и «Трансперенси Интернешнл — Россия», на протяжении почти десяти лет покупал участки земли в Подмосковье.
Обновлено вчера в 20:04
Наука
Ученые: Пингвины «левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено вчера в 07:52
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Гаджеты
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено вчера в 14:55
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Более 650 человек погибло с начала боевых действий в Триполи
Уточняется, что с 4 апреля, когда начались столкновения, ранения получили 3547 человек, из них 126 — мирные жители.
Обновлено вчера в 22:17
Технологии
В США секретный самолет готовят к первому полету
В США на протяжении 10 лет специалисты в секретном режиме разрабатывают самолет-пулю. Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии.
Обновлено вчера в 02:56