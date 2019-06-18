Футбол

Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке АмерикиМатч ТВ 19:25

Сборные Колумбии и Катара провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Игра завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Дуван Сапата.
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Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке Америки

Матч ТВ19:25
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
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