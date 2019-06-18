Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке АмерикиМатч ТВ 19:25

Сборные Колумбии и Катара провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Игра завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Дуван Сапата.

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