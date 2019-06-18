Футбол
Сборная Колумбии обыграла Катар на Кубке АмерикиМатч ТВ 19:25
Сборные Колумбии и Катара провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Игра завершилась победой колумбийцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Дуван Сапата.
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Колумбия — Катар. Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче Кубка Америки 20 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:55
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Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье
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В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады
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BMW отказалась от выпуска минивэнов 2-Series Active Tourer
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