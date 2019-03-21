Футбол

Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020Матч ТВ вчера в 15:00

Сборная Кипра одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в отборочном матче группового этапа на чемпионат Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 5:0. Первые два мяча забил Пиерос Сотириу, два раза подряд реализовавший пенальти.
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Футболисты сборной Кипра разгромили команду Сан-Марино в отборе Евро-2020

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Казахстан разгромил Шотландию в первом матче отборочного турнира Евро-2020

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Обновлено в 02:12
Происшествия

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