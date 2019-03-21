Футбол
Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020Матч ТВ вчера в 15:00
Сборная Кипра одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в отборочном матче группового этапа на чемпионат Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 5:0. Первые два мяча забил Пиерос Сотириу, два раза подряд реализовавший пенальти.
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Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Экономика
Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия
ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Началова призналась в любви Панайотову перед комой
Певица Юлия Началова перед введением в кому призналась в любви музыканту Александру Панайотову.
Обновлено в 03:34
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине
Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске
В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Авто
В Британии перезапустили проект 135000-сильного автомобиля для рекорда скорости
Британский предприниматель Ян Уорхерст выкупил и перезапустил проект под названием «Bloodhound», целью которого является достижение рекорда скорости при движении по земле.
Обновлено в 00:43
Общество
В Петербурге предложили наказывать за «скручивание» пробега
Петербургские депутаты предложили дополнить Угловный кодекс статьей о мошенничестве при продаже автомобиля.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Экономика
Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО
Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Власти Финляндии заподозрили Nokia в передаче личных данных в Китай
По некоторым данным, телефоны Nokia 7 Plus отправляют информацию об абонентах и их персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове
Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.
Обновлено в 05:11
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Политика
Конгрессмен заявил, что зять Трампа копирует для Белого дома переписку в WhatsApp
Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер не нарушает правила работы с документами государственной важности при использовании мессенджера WhatsApp в служебных целях.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
В Минобороны отметили ухудшение ситуации в лагере «Рукбан»
Ситуация в сирийском лагере беженцев "Рукбан" продолжает ухудшаться, там стремительно растет число могил на стихийных кладбищах - на это указывают данные съемок из космоса, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана
Обновлено в 04:48
Наука
Напитки с сахаром питают опухоли кишечника
Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке выяснили, что сахар может подпитывать злокачественные опухоли, ускоряя рост клеток в организме.
Обновлено в 05:00
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Дакота уличила всех в хайпе на смерти Началовой
Обновлено в 03:48