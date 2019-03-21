Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020Матч ТВ 15:00

Сборная Кипра одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в отборочном матче группового этапа на чемпионат Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 5:0. Первые два мяча забил Пиерос Сотириу, два раза подряд реализовавший пенальти.

Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020

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