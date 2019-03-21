Футбол
Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020Матч ТВ 15:00
Сборная Кипра одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в отборочном матче группового этапа на чемпионат Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 5:0. Первые два мяча забил Пиерос Сотириу, два раза подряд реализовавший пенальти.
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Баскетбол
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Происшествия
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Футбол
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Футбол
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Обновлено в 02:58
Политика
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Происшествия
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Футбол
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Обновлено в 09:26
Политика
Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, который до этого работал заместителем министра строительства.
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Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.
Обновлено в 08:25
Интернет
Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»
Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Дефицит сложного
Стало быть, чтобы охватить кардиохирургической помощью всех детей, которые в ней нуждаются, мы должны делать операций на сердце примерно вдвое меньше, чем делают в США.
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Общество
В школах Долинска отменили занятия первой смены
В школах №1 и 2 в Долинске и в школе села Сокол отменили занятия первой смены.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
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Обновлено в 00:09
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
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Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено в 09:46
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
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Обновлено в 04:07
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Игры
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Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
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Гаджеты
Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 7 в России
В четверг, 21 марта, в Москве состоялась презентация смартфона Redmi Note 7, который был представлен в Китае компанией Xiaomi в начале этого года.
Обновлено в 13:11
Общество
В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан
На южном побережье Норвегии в Линдеснесе открылся ресторан под названием Under, который находится под водой на глубине 5,5 метров.
Обновлено в 08:58