Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020Матч ТВ 15:00

Сборная Кипра одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в отборочном матче группового этапа на чемпионат Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 5:0. Первые два мяча забил Пиерос Сотириу, два раза подряд реализовавший пенальти.

Сборная Кипра разгромила Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.

Здоровье На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление» Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.

Политика СМИ назвали дату начала выдачи российских паспортов в ДНР и ЛНР По предварительным данным, выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР может стартовать уже в апреле 2019 года.

Хоккей ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции В финале Западной конференции ЦСКА сыграет с победителем пары СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль), в которой петербуржцы вели после четвертого матча со счетом 3-1.

Авто Toyota выпустит самую дешевую версию кроссовера C-HR 2019 Японский автопроизводитель хочет приблизить свой кроссовер C-HR к конкурентам в сегменте компактных SUV, представив новую стратегию развития модели на 2019 год.

Авто Infiniti QX60 получит в России новый мотор Компания Infiniti получила в России новый сертификат на кроссовер QX60, об этом свидетельствует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 85 человек Число погибших при крушении парома в Ираке достигло 85 человек, сообщает местное ТВ. Паром перевернулся на реке Тигр около города Мосула.

Авто Skoda представила еще одно умное решение Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.

Финансы Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).

Происшествия Неизвестные в британском Бирмингеме атаковали мечети Пострадавших нет, в зданиях разбиты окна. По данным местной полиции, ночью неизвестный мужчина разбил кувалдой окна в четырех мечетях.

Общество Как МВД сократило список опасных пород собак МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".

Экономика Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Технологии Суверенный рунет поставит крест на интернете вещей Что затруднит развитие требовательных к качеству связи технологий будущего - прежде всего интернета вещей, основы умных городов и транспортной инфраструктуры 2020-х годов.

Политика Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Политика США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.

Общество В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.

Футбол Лаврову на день рождения подарили футболку «Спартака» Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.

Происшествия Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика МИД усомнился в объективности приговора Караджичу МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

Кино В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.

Авто Кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.

Общество Актер Алексей Панин признался в ненависти к России Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Футбол Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020 Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Экономика Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.

Здоровье Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин Стоит обращать внимание не только на половые органы. Как отметили врачи, некоторые симптомы позволят выявить болезни на ранней стадии.