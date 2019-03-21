Футбол

Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020Вести.Ru 13:20

В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии. Результат матча оказался неожиданным.
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Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче квалификации Евро-2020

Советский спорт12:51

Казахстан разгромил Шотландию в первом матче отборочного турнира Евро-2020

Sport24.ru12:51

Сборная Казахстана впервые в своей истории начала отбор к ЧЕ с победы

ProstoProSport13:40

Казахстан уничтожил шотландцев. России будет не легче, чем в Бельгии

Спорт-Экспресс13:25

Казахстан перед матчем с Россией разгромил Шотландию в отборе на Евро-2020

Матч ТВ12:53

Казахстан — Шотландия — 3:0, 21 марта 2019, Евро-2020, обзор матча

Чемпионат13:30

Голы казахов в ворота Шотландии – настоящее эстетическое наслаждение. Скорее смотри!

Eurosport.ru12:53
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Игры

Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store

Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки

Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Политика

В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

В ВСУ поглумились над убийством ополченцев в Донбассе

Военнослужащий украинской армии Анатолий Штефан опубликовал видео с убийством пулеметчиков самопровозглашенных республик в Донбассе, сопроводив его "шутливой" подписью.
Обновлено в 13:57
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 12:52
Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Обновлено в 10:49
Экономика

Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, информирует РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение

Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонии присутствовало более сотни поклонников, дань уважения умершей отдали близкие и друзья артистки.
Обновлено в 13:40
Космос

Уфолог Скотт Уоринг зафиксировал огромный НЛО рядом с МКС

Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Музыка

Награды BraVo в области популярной музыки вручат в Кремлевском дворце

Обновлено вчера в 17:23
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Наука

«Плевки» черных дыр помогли ученым уточнить свойства темной материи

Обновлено в 06:56
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Футбол

«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов

Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия

ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Хоккей

«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из своего фарм-клуба в АХЛ

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вызвала из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Виталия Абрамова, сообщает официальный сайт «Сенаторз».
Обновлено в 13:41
Культура

Медведев вручил премии правительства в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09
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