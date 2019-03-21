Футбол
Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020Вести.Ru 13:20
В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии. Результат матча оказался неожиданным.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Игры
Ubisoft бесплатно раздаст несколько игр через Epic Games Store
Студия Ubisoft продолжит сотрудничать с компанией Epic Games и даже выложит несколько игр в ее онлайн-магазине.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Государственный Эрмитаж и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге вернулись к нормальной работе после проверок, связанных с получением угроз о «заминировании».
Обновлено в 06:19
Политика
В России проведут полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России проведет полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В ВСУ поглумились над убийством ополченцев в Донбассе
Военнослужащий украинской армии Анатолий Штефан опубликовал видео с убийством пулеметчиков самопровозглашенных республик в Донбассе, сопроводив его "шутливой" подписью.
Обновлено в 13:57
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Экономика
Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, информирует РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе убил людей и вызвал землетрясение
Как пишет газета, взрыв был настолько сильный, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Издание отмечает, что на место происшествия отправлены специалисты, которые проверят чистоту и пригодность для употребления воды и воздуха в районе взрыва.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонии присутствовало более сотни поклонников, дань уважения умершей отдали близкие и друзья артистки.
Обновлено в 13:40
Космос
Уфолог Скотт Уоринг зафиксировал огромный НЛО рядом с МКС
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Музыка
Награды BraVo в области популярной музыки вручат в Кремлевском дворце
Обновлено вчера в 17:23
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX
Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Хоккей
«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из своего фарм-клуба в АХЛ
Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вызвала из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Виталия Абрамова, сообщает официальный сайт «Сенаторз».
Обновлено в 13:41
Культура
Медведев вручил премии правительства в области культуры
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.
Обновлено в 12:59
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за отравления двух школьниц в Крыму
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних в Красноперекопске, сообщается в четверг на сайте ГСУ СК РФ по Республике Крым.
Обновлено в 13:09