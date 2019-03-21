Футбол
Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020Спорт-Экспресс 12:56
Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Отметим, что в составе победителей отличился полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутиднов. Также по голу на свой счет записали Юрий Перцух и Ян Вороговский.
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Шоу-бизнес
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Политика
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Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в администрации президента России обсуждаются различные сценарии, позволившие бы оставить власть в руках Путина после 2024 года, когда согласно Конституции он обязан покинуть свой пост.
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Экономика
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Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
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В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения наград II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки.
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Шоу-бизнес
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Анна Хилькевич опубликовала в аккаунте в соцсети Instagram снимок, на котором она запечатлена обнаженной в бассейне, поделившись с поклонниками его предысторией.
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Футбол
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 17:58
Общество
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Футбол
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Лаврову на день рождения подарили футболку с автографами игроков "Спартака" https://t.co/Xdie7KBz5c pic.twitter.com/3OZFVR8tbl – RT на русском (@RT_russian) 21 марта 2019 г.
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Происшествия
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Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
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Шоу-бизнес
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Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
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В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
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Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Общество
Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Часть тел убирают профессиональные альпинисты, а часть остается лежать, становясь своеобразным ориентиром: например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту 8500 метров и имеет обозначение «Зеленые ботинки».
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Авто
Toyota выпустит самую дешевую версию кроссовера C-HR 2019
Японский автопроизводитель хочет приблизить свой кроссовер C-HR к конкурентам в сегменте компактных SUV, представив новую стратегию развития модели на 2019 год.
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Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
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