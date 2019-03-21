Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020Спорт-Экспресс 12:56

Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Отметим, что в составе победителей отличился полузащитник "Ростова" Бактиер Зайнутиднов. Также по голу на свой счет записали Юрий Перцух и Ян Вороговский.

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020

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